Лондон, 11 февраля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В ходе состоявшихся накануне переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Великобритании Лиз Трасс британская сторона «не слушала и не слышала» главу российского внешнеполитического ведомства. Об этом 11 февраля заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телеканалу Би-Би-Си.

Mid.ru Андрей Келин

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«Мы не увидели никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь в парламенте, в прессе, в Twitter, и ничего большего… Министр вопрос детально объяснял, что происходит, что мы хотим, почему (существует) эта ситуация, но британская сторона ни слушала и не слышала того, что мы говорили», — сказал он.

Также Келин утончил, что в Москве ждали того, что визит Трасс будет блеском дипломатии Великобритании, однако глава британского МИД в ходе него использовала ограниченный набор лозунгов и формулировок, далёких от диалога на основе взаимоуважения, признания интересов сторон и поиска решений.

«Мы всегда выступаем за диалог, за дипломатию, а ультиматумы, жесткие заявления, фразы — это тупик. Но, к сожалению, всё больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию», — добавил посол РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес, чей визит в Москву состоится 11 февраля, привезёт в Россию новый пакет санкций и «предупреждение» для министра обороны Сергея Шойгу о бесперспективности якобы планируемого РФ вторжения на Украину.