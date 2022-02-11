Баку, 11 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 10 февраля выявили 7632 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 19 491 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии в стране выявили 725 777 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 665 909 человек, в том числе 5797 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 50 896 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8972 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 24 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 7779 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 19 314 тестов. Выздоровевшими медики признали 6135 человек. Смерть наступила у 28 пациентов с диагнозом COVID-19.