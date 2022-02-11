Москва, , 08:34 — REGNUM Центральный банк России с 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Консервативный коммерческий банк» (г. Астрахань), сообщается на сайте регулятора.

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ЦБ принял такое решение в связи с тем, что банк «ККБ» систематически нарушал законодательство и фактически не осуществлял банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции.

По величине активов банк занимал 164-е место в банковской системе РФ. В «ККБ» назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов.

ИА REGNUM сообщало, Центральный банк России в 2021 году принял решения об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у 37 российских банков.

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