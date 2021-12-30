Москва, , 11:31 — REGNUM Центральный банк России в 2021 году принял решения об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у 37 российских банков, передаёт 30 декабря корреспондент ИА REGNUM.

В течение года лицензии лишились такие кредитные учреждения как «ФораБанк» (Москва), «ЗауберБанк» (Санкт-Петербург), «Севастопольский морской банк» (Севастополь), Проинвестбанк (Пермь). «Русфинанс Банк» (Самара) и др.

За год регулятор не увеличил темпы отзыва лицензий у российских банков. Так, в 2020 году Банк России лишил лицензий 37 кредитных организации.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2019 году Центробанком РФ отозвал лицензии у 28 российских банков.

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