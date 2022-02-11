Москва, 11 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс разъяснила, почему в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями. По её словам, глава МИД думала, что речь идёт об украинских территориях.

Tom Witham Лиз Трасс

«В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины», — заявила дипломат, слова которой цитирует РБК.

В итоге она признала, что Воронежская и Ростовская области являются частью суверенной России.

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Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. В ходе встречи она указала на необходимость отвода российских вооружённых сил от украинской границы.

На что Лавров указал, что российские военные находятся на территории своей страны и поинтересовался, признаёт ли Трасс суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — ответила глава британского МИД.

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После этого в ситуацию вмешалась посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, которая объяснила Трасс, что речь действительно идёт о российских регионах.

Как сообщал ИА REGNUM, это не первый казус в области географии, который допустила глава МИД Британии. В интервью BBC Трасс, заявляя о возможной «агрессии России» в отношении Украины, пообещала предоставить дополнительную поддержку «балтийским союзникам через Чёрное море». Она добавила, что Лондон поставляет Киеву оборонительные вооружения.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что мир нужно спасать от глупости и необразованности англосаксонских политиков, а главе британской дипломатии «надо что-то делать» с географией.