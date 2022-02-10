Москва, , 22:29 — REGNUM Не хотелось бы, чтобы британские политики путали Россию с Украиной, заявила 10 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия 1».

Двойка Цитата из м/ф «Остров ошибок». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1955. СССР

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Комментируя ошибку, допущенную британским министром иностранных дел Элизабет Трасс на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, когда она продемонстрировала свои слабые знания географии, Захарова рассказала:

«Она прокомментировала это сама, она сказала, что она перепутала Украину с Россией».

Российский дипломат добавила, что важно, чтобы британцы не допускали и дальше аналогичных ошибок. Ведь «они так часто говорят об Украине, и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными».

Напомним, Трасс заявила в Москве, что Ростовская и Воронежская области — территории, суверенитет России над которыми Лондон не признаёт. Оказалось, что британская гостья была недостаточно проинформирована в этом вопросе.

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