Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 405 миллионова. Это 11 февраля следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 405 904 965 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 5 788 906 и что в настоящее время 10 144 131 497 человек прошли вакцинацию от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что ногти могут стать ломкими, а волосы могут начать выпадать после перенесённого COVID-19.