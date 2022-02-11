Вашингтон, 11 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 405 миллионова. Это 11 февраля следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 405 904 965 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 5 788 906 и что в настоящее время 10 144 131 497 человек прошли вакцинацию от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что ногти могут стать ломкими, а волосы могут начать выпадать после перенесённого COVID-19.