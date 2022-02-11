Сухум, , 08:19 — REGNUM В Абхазии в течение суток 10 февраля в ходе 639 исследований выявили 442 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Лаборант ПЦР-лаборатории Zdrav.nso.ru

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 179 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 48 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 48 028 носителей SARS-CoV-2. Из них 39 512 человек признали выздоровевшими, в том числе 306 — за последние сутки. За всё время 615 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали шесть таких случаев.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 381 носителя SARS-CoV-2 в результате 540 исследований. За сутки зарегистрировали две смерти пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 203 человека.