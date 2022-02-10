Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 10 февраля, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,24%, до 74,57 рубля. Евро теряет 0,05%, снижаясь до 85,26 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Сегодня трехдневное укрепление российской валюты несколько замедлилось. С одной стороны, британское правительство вступило в активные дебаты с Кремлем по вопросам российского вторжения.

Снова прозвучали заявления о том, что Россия готовится вот-вот напасть и том, какие страшные санкции нас ждут.

После прошедшего под умиротворяющую риторику турне президента Франции Эммануэля Макрона это вновь оживило политические опасения.

С другой стороны, вновь на повестке планы западных центропанков повышать ставки. В Еврозоне инфляция ускорилась, сегодня рынок ждет данных по индексу цен в США.

Соответственно, все ждут закручивания денежных краников, но евро укрепляется несколько интенсивнее, чем доллар.

Тем не менее, премия за риск в российских облигациях снижается, размещение Минфином РФ очередных ОФЗ прошло с тройным превышением спроса над предложением.

Рубль сохраняет потенциал укрепления, но на рынок давят ожидания, что ЦБ РФ вскоре возобновит покупку валюты в резервы в рамках бюджетного правила, о чем может быть объявлено на заседании 11 февраля», — пояснил эксперт.

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