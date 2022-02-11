Москва, 11 февраля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Ногти могут стать ломкими, а волосы могут начать выпадать после перенесённого COVID-19. Об этом 10 февраля рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с новостным порталом Ura.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Как уточнил специалист, выпадение волос и ломкие ногти — это не симптом самого заболевания, а так называемый «постковидный шлейф». Люди, перенесшие COVID-19 часто сталкиваются с такими последствиями, вкупе с нарушением свёртываемости крови.

Крючков предупредил, что выпадение волос может сохраняться очень длительное время после выздоровления. Специалисты отмечали, что в ряде случаев последствия перенесённого COVID-19 наблюдались у людей даже спустя несколько месяцев после выздоровления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинский врач Евгений Комаровский указал на два «принципиальных» симптома при «Омикроне».