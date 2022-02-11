Пекин, 11 февраля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине могут быть пересмотрены. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

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Отмечается, что решение о результатах российской команды может быть принято Международным союзом конькобежцев (ISU) только после того, как будет принято окончательное решение по делу о допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) должен до 15 февраля принять решение о том, будет ли временно отстранять Валиеву от соревнований.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что намерены довести дело до конца.