Кишинёв, , 07:51 — REGNUM В Молдавии в течение суток 10 февраля в ходе 13 330 исследований выявили 2871 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 477 419 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 423 937 человек, в том числе 4931 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 3030 пациентов с COVID-19, в том числе 228 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 861 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 34 таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 3024 заражения коронавирусом в результате проведения 13 462 тестов. Врачи выписали за сутки 4992 человека, умерли 25 пациентов с COVID-19.