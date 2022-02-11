Аддис-Абеба, 11 февраля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Африке общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 11 млн, сообщает африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

NASA Африка

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По его данным, к настоящему времени на континенте подтвердили уже 10 981 695 случаев инфицирования SARS-CoV-2. При этом 10 053 765 пациентов выздоровели и выписались из медицинских учреждений. Жертвами осложнений COVID-19 во всей Африке стали 243 088 человек.

Наибольшее число зараженных с начала пандемии на континенте выявили в Южно-Африканской Республике, Марокко, Тунисе и в Эфиопии. На эти государства приходится почти половина всех выявленных носителей SARS-CoV-2. Эксперты отмечают, что больше всего от пандемии коронавирусной инфекции пострадала южная часть Африки, в то время как центральная часть континента считается наименее пострадавшей.