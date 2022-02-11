Куала-Лумпур, , 06:55 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 19 090 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По ее данным, 18 956 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за рубежа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 2 975 422. Также за минувшие сутки в стране скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии жертвами осложнений COVID-19 стали 32 075 человек.

В настоящее время в Малайзии числится 107 883 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 158 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что в Малайзии за прошедшую неделю зафиксирован устойчивый рост заболеваемости COVID-19 — число активных случаев за этот период выросло почти в два раза.