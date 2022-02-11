Вашингтон, 11 февраля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Заявление о том, что минские соглашения, якобы, предусматривают уход России из Крыма, сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, явно перепутав данный регион РФ с восточной частью Украины. Заявление было сделано политиком 10 февраля в интервью телеканалу BBC World News America.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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«Частью соглашений было то, что они уйдут из Крыма. Они этого не сделали. Так что эти переговоры будут возможностью оказать давление на Россию, чтобы она подтвердила готовность выполнять соглашения», — так прокомментировала постпред США при ООН слова журналиста о том, что переговоры по выполнению минских соглашений могут усилить влияние России на востоке Украины.

Текст интервью с поправками и примечаниями был распространён пресс-службой представительства США при ООН. К фразе, где Томас-Гринфилд говорит об уходе России из Крыма, сделано примечание, что вместо «Крым» нужно читать «восточная Украина».

Постпред США при ООН сообщила также, что 17 февраля состоится заседание Совета Безопасности ООН, организатором которого выступит Россия. По словам Томас-Гринфилд, Россия созвала заседание, «чтобы обсудить Крым и минские соглашения». К этому заявлению также сделано примечание пресс-службой дипмиссии США, что следует читать «чтобы обсудить минские соглашения».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден сделал оговорку про Украину, отвечая на вопрос об Афганистане.