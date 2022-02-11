Нью-Дели, , 05:45 — REGNUM Власти Индии намерены ослабить часть ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, для въезжающих на территорию страны, передает телеканал NHK.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Теперь приезжающим из-за границы не требуется проходить семидневный карантин по прибытию на индийскую территорию или сдавать ПЦР-тест на восьмой день после приезда. Ранее в Индии временно ужесточали требования по въезду в страну из-за роста заболеваемости COVID-19. Тем не менее на фоне снижения заболеваемости власти решили отменить часть ограничительных мер.

Отмечается, что требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия, остается в силе. При этом приезжающих туристов продолжат выборочно тестировать на наличие коронавирусной инфекции.