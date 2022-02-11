Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Применить федеральные полномочия для деблокировки автотрасс на американо-канадской границе, которые перекрыли протестующие против коронавирусных ограничений дальнобойщики, призвала власти Канады администрация Белого дома. Об этом 11 февраля сообщает агентство The Associated Press.

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По данным агентства, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и министр транспорта Пит Буттеджадж обсудили по телефону со своими канадскими коллегами проблему с блокировкой автотрасс дальнобойщиками. В ходе разговора представители США призвали положить конец перекрытиям автодорог, из-за которых возникли проблемы с поставками товаров между двумя странами.

Какие именно действия подразумевались под применением федеральных полномочий, не уточняется.

Напомним, канадские дальнобойщики выступают против принудительной вакцинации и ряда карантинных ограничений. Акции протеста начались в столице Канады, городе Оттаве и привлекли тысячи сторонников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дорожная блокада канадских дальнобойщиков в знак протеста против приказа о вакцинации в США вынуждает Ford, General Motors и другие автомобильные компании закрывать заводы или сокращать производство по обе стороны границы.

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