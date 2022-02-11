Анкара, , 03:40 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее заразился коронавирусом, сдал тесты SARS-CoV-2 с отрицательным результатом. Об этом 10 февраля сообщило агентство Anadolu со ссылкой на доктора Серкана Топалоглу, который является лечащим врачом турецкого лидера.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам медика, речь идет о тестировании за последние два дня. Топалоглу допустил, что Эрдоган может вернуться к работе уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Реджеп Тайип Эрдоган написал на своей странице в Twitter о том, что он и его супруга инфицированы штаммом «Омикрон». Президент добавил, что переносит COVID-19 в легкой форме.

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