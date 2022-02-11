Вашингтон, 11 февраля, 2022, 03:10 — ИА Регнум. США сохраняют надежду на возможность урегулирования ситуации вокруг Украины дипломатическим путём. Об этом 10 февраля заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в эфире телеканала MSNBC.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Шерман выразила надежду на то, что «окно возможностей для дипломатии» не закрывается, так как в противном случае возможны последствия. Шерман уточнила, что усилия по поиску дипломатического решения будут предприниматься и далее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам, находящимся на территории Украины, немедленно покинуть эту страну.