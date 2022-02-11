Вашингтон, 11 февраля, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Визовые ограничительные меры введут Соединенные Штаты против России в случае обострения ситуации вокруг Украины, заявила первый замглавы Госдепа США Уэнди Шерман в эфире телеканала MSNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Я надеюсь, что президент Путин сделает правильный выбор, учитывая размещение наших сил на восточном фланге, учитывая доставленную Украине военную помощь, а также санкции, ограничения на экспорт и визовые ограничения, которые будут задействованы», — заявила она.

При этом Шерман не рассказала, кого затронут американские санкции. Пока не известно, коснутся ли визовые ограничения всех граждан России или же отдельных категорий российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автор законопроекта о новых санкциях США против России конгрессмен Роберт Менендес заявил, что пока американский Конгресс не смог прийти к единому мнению по вопросу антироссийских санкций. В частности, пока в законодательном органе не удается найти консенсуса по вопросу санкций против «Северного потока — 2».