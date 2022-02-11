Бразилиа, , 01:59 — REGNUM Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом на территории Бразилии достигло 27 119 500 после того, как в стране обнаружили еще 164 066 носителей SARS-CoV-2. Об этом 10 февраля сообщил на своем сайте минздрав страны.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Кроме того, с начала пандемии в республике от осложнений при COVID-19 умерли по меньшей мере 636 017 человек. За сутки бразильские медицинские службы подтвердили смерть еще 943 пациентов с указанным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля у министра сельского хозяйства, животноводства и продовольственного снабжения Бразилии Терезы Кристины да Коста Диас выявили повторное инфицирование коронавирусом.

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