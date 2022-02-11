Москва, , 01:28 — REGNUM На прошедшей неделе 65 летательных аппаратов иностранных государств (50 самолётов-разведчиков и 15 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 11 февраля опубликовала газета «Красная звезда».

Самолёт радиотехнической разведки U.S. Air Force

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Истребители дежурных сил ПВО три раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 208 лётных смен на 62 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили около 1100 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 8,8 тыс. практических мероприятий. На 118 полигонах было проведено более 1,5 тыс. занятий по вождению, из них 47% — ночью. Десантниками было выполнено более 3,7 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 80 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа в войска были поставлены вертолёты Ми-28НМ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что подготовка Россией ответа НАТО и Соединённым Штатам по гарантиям безопасности продолжается.

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