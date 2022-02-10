Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2022, 23:01 — ИА Регнум. На вопрос украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы, что за люди «выдают себя за члена Совбеза ООН» — России, тогда как членом ООН числится СССР, ответил 10 февраля журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Квентин Массейс. Аллегория Глупости. XVI

Дюжаррик «Кто сидит в Совете Безопасности ООН, ясно для всех. Это факт».

Сказав также, что подобные вопросы должны решать государства-члены, он добавил, что руководство ООН «не намерено в это вмешиваться».

Следите за развитием событий в трансляции: «"Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Напомним, Кислица накануне, 9 февраля, поднял вопрос в интервью одному из изданий, почему Россия является членом ООН, тогда как она «не проходила процедуру вступления». Несмотря на то, что Россия является правопреемником СССР, в том числе в ООН.

Добавим, что СССР является одним из создателей ООН — наряду с США, Китаем и Британией. Кроме того, Россия является постоянным членом СБ ООН.