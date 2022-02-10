Женева, Швейцария, 10 февраля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 2 332 592 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 12 005 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 10 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 402 044 502 носителя вируса, подтверждено 5 770 023 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 2 893 613 выявленных инфицированных и 11 378 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.