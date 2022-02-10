Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Дорожная блокада канадских дальнобойщиков в знак протеста против приказа о вакцинации в США вынуждает Ford, General Motors и другие автомобильные компании закрывать заводы или сокращать производство по обе стороны границы, сообщает 10 февраля Anchorage Daily News.

Грузовик

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Канадские дальнобойщики объявили себя «свободным конвоем» и окружили столицу страны Оттаву в знак протеста против приказа властей об обязательной вакцинации от коронавируса. При этом 90% дальнобойщиков вакцинированы, но считают данный вопрос принципиальным.

Похожая автоколонна ожидается и в США. Предполагается, что она начнет движение в Калифорнии и к середине марта доберется до Вашингтона. Вызванные на дорогах пробки могут повлиять на проведение Суперкубка 13 февраля, а также на выступление президента США Джо Байдена в Вашингтоне 1 марта.

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