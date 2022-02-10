Нижний Новгород, 10 февраля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. До начала пандемии COVID «гадалки обманывали людей контактным способом, общаясь лично, на улице или в «салоне магических услуг». Теперь, в пандемию, вместе с другими мошенниками действуют онлайн», — сказала автор проекта финансового просвещения «Меня не обмануть», член Общественного совета УМВД по Нижнему Новгороду Наталья Халезова, комментируя ИА REGNUM новость о женщине, которая перевела гадалке 25 тысяч рублей «за возврат мужа».

Цитата к/ф «Формула любви». реж. Марк Захаров 1984. СССР Сеанс магии

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По мнению автора проекта по борьбе с мошенничеством в Сети, «если раньше гадалки обманывали людей контактным способом, общаясь лично, на улице или в «салоне магических услуг», то теперь, в пандемию, вместе с другими мошенниками действуют онлайн».

«Встречаются случаи, когда гадалки проводят «целительные сеансы» по видеосвязи, а «клиенты» перечисляют им деньги за оказанную услугу. Такие дела сейчас тоже расследуются. А с целительницами в соцсетях даже «чудодейственных обрядов» не потребовалось проводить — жертвы перечисляют деньги за само обещание помочь», — сказала собеседница.

Халезова подчеркнула, что «в соцсетях мошенники обманывают под разными предлогами — вскрывают страницы и просят от лица наших друзей взаймы или собирают деньги на лечение, под видом работодателей или продавцов товаров списывают деньги с карт доверчивых нижегородцев».

"Онлайн-гадалка» — одна из вариаций банального обмана, любым способом завладеть деньгами жертвы и больше не выходить на связь. Сейчас в Интернете можно встретить много объявлений «гадание онлайн», причем они активно продвигаются за счет рекламы. По телефону гадалки, экстрасенсы, ясновидящие и другие маги обещают решить все ваши проблемы. Кроме сотового номера и мессенджера, больше никаких сведений. Правда, внизу сайта мелким шрифтом написано: «Услуги экспертов оказываются исключительно в информационно-развлекательных целях». Регистрируясь на таких сомнительных сайтах, вы можете скомпрометировать свои персональные данные и потерять деньги», — предупредила она.

Эксперт отметила, что «создано много аналогичных групп в соцсетях, где, кроме фейкового аккаунта администратора паблика и вымышленных отзывов, нет ничего. Сам факт обращения за такими сомнительными услугами предполагает, что шансы быть обманутым крайне высоки. Группа риска — женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые не могут найти помощи или поддержки».