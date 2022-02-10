Бишкек, , 20:19 — REGNUM В Киргизии полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли почти 1 млн 113 тысяч человек. Такие данные приводит республиканский штаб по борьбе с COVID-19 сегодня, 10 февраля.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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При этом первую дозу вакцины получили около 1 млн 366 тысяч киргизстанцев.

Также стало известно о том, что в целом по республике бустерной дозой привились уже более 83 тысяч местных жителей.

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