В Киргизии полностью вакцинированы от коронавируса свыше 1,1 млн человек
Бишкек, 10 февраля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. В Киргизии полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли почти 1 млн 113 тысяч человек. Такие данные приводит республиканский штаб по борьбе с COVID-19 сегодня, 10 февраля.
Дарья Драй ИА REGNUM
COVID-19
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При этом первую дозу вакцины получили около 1 млн 366 тысяч киргизстанцев.
Также стало известно о том, что в целом по республике бустерной дозой привились уже более 83 тысяч местных жителей.
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