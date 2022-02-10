Лондон, , 20:09 — REGNUM Незадолго до того, как выяснилось, что принц Уэльский Чарльз заразился коронавирусом, он виделся с королевой Елизаветой II, сообщает 10 февраля PA.

Королева Великобритании Елизавета II

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Отмечается, что пока королева Великобритании хорошо себя чувствует. Заразилась ли она, к настоящему моменту не известно. Добавим, что принцу 73 года, его матери — 95 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 10 февраля, выяснилось, что Чарльз заражён коронавирусом: это показал тест. Принц самоизолировался.

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