Бишкек, , 19:59 — REGNUM Правительство Киргизии отменило требование об обязательном ПЦР-тесте на коронавирусную инфекцию у граждан, прибывающих в республику. Об этом стало известно в ходе заседания штаба по борьбе с COVID-19.

Аэропорт Манас. Бишкек Dalerchik

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Также киргизстанские власти приняли решение об отмене обязательной изоляции лиц, контактировавших с другими людьми, которые болеют коронавирусом, Теперь при въезде в Киргизию будет достаточно предъявить справку о ранее сданном ПЦР-тесте или же сертификат о вакцинации от COVID-19.

«В ближайшие месяцы мы продолжим активную кампанию по вакцинации населения. Нам надо сохранять бдительность и оставаться готовыми к возможному ухудшению ситуации или же появлению новых штаммов. Наша страна не будет тянуть с пересмотром ранее введенных карантинных мер», — заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 декабря 2021 года в Киргизии действует требование об обязательной сдаче ПЦР-теста всеми гражданами, прибывающими в республику. Это правило было введено для того, чтобы не допустить завоз в страну нового штамма коронавирусной инфекции — «Омикрон».