Рим, , 19:53 — REGNUM Четвертая прививка от коронавируса пока не будет в Италии обязательной для получения COVID-сертификатов, «это абсолютно исключено», заявил в четверг, 10 февраля, заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери.

Вакцинация Николай Хижняк, ИА REGNUM

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«Всё будет зависеть от рекомендаций исследователей. Если осенью вирус снова начнет распространяться, а больницы будут заполнены, то некоторым категориям граждан нужно будет сделать еще одну прививку для усиления защиты», — отметил он.

По данным на 10 февраля, в Италии умерли 150 221 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 325 (днем ранее — на 384). Число подтвержденных носителей выросло на 75 861 (днем ранее — на 81 367). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 11 923 631 — почти 20% населения страны. В настоящее время заражены 1 813 274 человека (на 61 351 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,6 миллиона человек (более 80,8% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений, прежде всего в части нахождения в общественных пространствах под открытым небом.