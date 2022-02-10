Москва, 10 февраля, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Подготовка Россией ответа НАТО и Соединённым Штатам по гарантиям безопасности продолжается. Кроме того, идут переговоры. Об этом 10 февраля сообщил журналистам российский президент Владимир Путин после встречи с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит переговоры с президентом Казахстана — трансляция»

Отметив, что переговоры с Брюсселем и Вашингтоном продолжаются, причём как в закрытом, так и в открытом режиме, Путин добавил:

«Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на российскую инициативу по гарантиям безопасности. Российское руководство отметило, что ключевые требования России Запад, судя по ответам, намерен проигнорировать.