Рим, 10 февраля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. С 11 февраля отменяется масочный режим в общественных пространствах под открытым небом в Италии, соответствующее постановление подписал в четверг, 10 февраля, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

ИА REGNUM Маски

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При этом маска непременно должна быть у каждого гражданина с собой — на случай возникновения «скоплений», при таких обстоятельствах использование средств личной защиты будет обязательным.

По данным на10 февраля, в Италии умерли150 221человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на325(днем ранее — на384). Число подтвержденных носителей выросло на75 861(днем ранее — на81 367). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 923 631 — почти 20% населения страны. В настоящее время заражены1 813 274человека (на61 351 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,6 миллионачеловек (более 80,8% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений, прежде всего в части нахождения в общественных пространствах под открытым небом.