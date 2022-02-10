Рим, 10 февраля 2022, 19:42 — REGNUM По данным на вечер четверга, 10 февраля, в Италии умерли 150 221 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 325 (днем ранее — на 384), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.
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Число подтвержденных носителей выросло на 75 861 (днем ранее — на 81 367).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 11 923 631 — почти 20% населения страны. В настоящее время заражены 1 813 274 человека (на 61 351 меньше, чем днем ранее).
Две прививки от коронавируса сделали 48,6 миллиона человек (более 80,8% граждан страны).