Рим, 10 февраля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. По данным навечер четверга, 10 февраля, в Италии умерли150 221человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на325(днем ранее — на384), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на75 861(днем ранее — на81 367).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 923 631 — почти 20% населения страны. В настоящее время заражены1 813 274человека (на61 351 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 48,6 миллионачеловек (более 80,8% граждан страны).