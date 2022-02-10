Берлин, 10 февраля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. В Германии за последние сутки зафиксировано 247 862 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 238 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 10 февраля Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в стране выявлено уже 11 769 540 носителей вируса, подтверждено 119 453 случая смерти от заболевания, излечились около 8,48 миллиона человек.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии продолжает расти и достиг нового рекордного значения в 1465,4 случая на 100 000 человек.