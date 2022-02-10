Берлин, , 21:27 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на том, чтобы федеральные земли выполняли требование о вакцинации от коронавируса персонала клиник и домов престарелых, передаёт 10 февраля издание Spiegel.

Олаф Шольц Michael Lucan

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«Мы предполагаем, что законы будут соблюдаться. Это одно из преимуществ немецкой правовой системы», — заявил Шольц.

По его словам, именно федеральные земли попросили федеральное правительство ввести в прошлом году требования к вакцинации, чтобы защитить уязвимые группы населения. Бундестаг и бундесрат приняли соответствующий закон в декабре, и теперь федеральные земли несут ответственность за его реализацию.

«Федеральное министерство здравоохранения в настоящее время ведет переговоры с федеральными землями для обеспечения единообразного и прагматичного внедрения закона», — добавил канцлер.

Объявленная мера предусматривает, что работники клиник и домов престарелых в Германии должны до 15 марта 2022 года предоставить подтверждение вакцинации или перенесённого заболевания, либо справку о медицинском отводе от вакцинации. О невыполнении данного требования сотрудниками работодатели должны будут информировать органы здравоохранения.