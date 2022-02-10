Стокгольм, , 19:32 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 37. Эта информация была опубликована 10 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Флаг Швеции Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 16 395 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 389 605 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 16 968 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 7 790 181 человек старше 12 лет (86,6%), вторую — 7 541 945 (83,8%). 4 497 879 шведов старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации (54,4%).