Москва, 10 февраля, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В Москве завершилась встреча российского и казахстанского президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Переговоры лидеров двух стран продолжались более трёх с половиной часов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Флаги России и Казахстана

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит переговоры с президентом Казахстана — трансляция»

Президент России по итогам переговоров отметил, что сегодняшняя встреча — первая «после январских событий в Казахстане». Он добавил, что Россия как одна из стран ОДКБ «подставила плечо Казахстану».

К настоящему времени, отмечает Путин, жизнь в республике «вернулась в стабильное, спокойное русло». Москва, пообещал российский президент, будет делать всё, чтобы поддержать президента Казахстана.