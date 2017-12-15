Токаев объяснил Путину цели зачинщиков беспорядков в Казахстане
Международные террористы пытались в январе 2022 года провести государственный переворот в Казахстане. Об этом 10 февраля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Казахстан стал жертвой международных банд — Путин о январских беспорядках
Казахстан в настоящее время уверенно и твёрдо стоит на ногах, несмотря на тяжёлые испытания января 2022 года. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Кадры начала переговоров президентов в Кремле показали в эфире «России 24».
Казахстан и Россия являются соседями от бога — Токаев.
В ходе переговоров будут подписаны важные соглашения — Токаев.
Миротворческий контингент сыграл очень важную роль в охране стратегических объектов — Токаев.
Общий объем российских инвестиций в Казахстане, примерно 17 миллиардов рублей — это внушительный объем — Путин.
К сожалению, в результате нападения террористов было очень много жертв, я сам переживаю — Токаев о январских беспорядках в Казахстане.
«Это была тщательно подготовленная операция международных террористов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и совершения госпереворота», — подчеркнул президент Казахстана.
Осенью 2022 г. у нас юбилей, 30 летие со времени установления дипломатических отношений — Путин.
Россия является самым крупным торгово — экономическим партнёром Казахстана — Путин.
Казахстан теперь уверено и твёрдо стоит на ногах — Путин.
Это первая встреча, после казахстанских событий, когда Казахстан стал жертвой международных банд, заявил Путин.
Путин и Токаев проводят переговоры впервые после беспорядков в Казахстане. Президент Казахстана привился вакциной Спутник-V. Соблюдать дистанцию, как на переговорах с Макроном, не понадобилось.