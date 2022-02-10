София, 10 февраля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких месяцев делегация министерства иностранных дел Болгарии посетит с рабочим визитом Киев. Об этом 10 февраля со ссылкой на главу болгарского внешнеполитического ведомства Теодору Генчовску сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Согласно официальной информации, соответствующее устное соглашение было достигнуто 10 февраля в ходе встречи главы болгарского МИД с послом Украины в Болгарии Виталием Москаленко.

Генчовска и Москаленко обсудили перспективы двустороннего сотрудничества Софии и Киева, а также ситуацию в Донбассе и вопросы взаимодействия двух стран в рамках партнерских программ НАТО.

Дата визита болгарской делегации и повестка дня ее пребывания на Украине не уточняются.