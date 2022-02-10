Бухарест, , 18:32 — REGNUM В ближайшее время на специальных полигонах министерства здравоохранения Румынии будет уничтожено более миллиона доз вакцины от COVID-19. Об этом 10 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, речь идет о партии препарата AstraZeneca, срок годности которой истек в конце декабря 2021 года.

«Согласно основным пунктам контракта с производителем, мы имеем право утилизировать подобные экземпляры», — резюмировал глава румынского национального комитета по вакцинации Валериу Георгицэ.

По словам экспертов, указанная акция не скажется на общих темпах вакцинации от COVID-19 в стране. Как ожидается, уже к концу нынешней недели Румыния получит новые партии антивирусной вакцины.

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