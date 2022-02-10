Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что в городе развернуто достаточное количество инфекционных коек для лечения COVID-19, поэтому стационары, оказывающие помощь пациентам с другими заболеваниями, должны продолжить свою работу в штатном режиме, перепрофилировать на ковид их не нужно. Это касается и оказания помощи онкологическим больным.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

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«Несмотря на напряжённую эпидситуацию ни одно медучреждение Петербурга, оказывающее специализированную онкологическую помощь, не перепрофилируется под приём пациентов, инфицированных COVID-19, — сообщил Беглов по итогам заседания федерального оперштаба по борьбе с ковидом. — Такие крупные стационары как НИИ имени Джанелидзе, городская больница № 40, городская больница № 26, Елизаветинская больница продолжают принимать пациентов по всем медицинским профилям, в том числе оказывают высокотехнологичную помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 февраля в Петербурге развернуто 10 039 коронавирусных коек в 18 городских и трех федеральных стационарах. В том числе для детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё развернуто 1018 инфекционных коек. В стационарах Петербурга от ковида на сегодня лечатся 8600 пациентов.

По словам губернатора Петербурга, что специализированная помощь также продолжает оказываться и в перепрофилированных на ковид инфекционных стационарах, в том числе по профилю сосудистой патологии.

По данным Управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю число новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге увеличилось на 12%. Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге проходят более 161 тыс. человек, из них бесплатную лекарственную терапию получают более 141 тысячи человек.

Смольный запросил у Минздрава РФ дополнительное финансирование в объеме 1,078 млрд рублей на бесплатное обеспечение лекарствами амбулаторных больных с коронавирусом в размере. Из резервного фонда правительства Петербурга дополнительно выделено на бесплатные лекарственные препараты почти 996 млн рублей.