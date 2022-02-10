Москва, 10 февраля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Россия играет важную роль в обеспечении стабильности на евразийском пространстве. Об этом 10 февраля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

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«Наши позиции и подходы остаются неизменными. Российская Федерация играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе. Я хотел бы сказать, что мы поддерживаем позицию России в отношении неделимости, безопасности на евразийском пространстве. В конце концов, этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам Астанинского форума ОБСЕ в 2010 году», — заявил Токаев.