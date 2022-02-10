Бухарест, 10 февраля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Румынию с внеплановым рабочим визитом 11 февраля нынешнего года. Об этом 10 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Nato.int Йенс Столтенберг

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

По некоторым данным, глава Североатлантического альянса посетит румынскую военную базу «Михаил Когэлничану», где расположены натовские подразделения, а также примет участие в чествовании 1000 американских солдат и офицеров, переброшенных накануне на румынскую территорию из Германии.

Как ожидается, Й. Столтенберг встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и румынским министром обороны Василе Дынку.

Другой информации о визите зарубежного гостя нет.

Ранее представители нескольких румынский партий подвергли сомнению целесообразность присутствия Румынии в структурах Североатлантического альянса.