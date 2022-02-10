Минздрав разрешил начать третью фазу исследований вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
Москва, 10 февраля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» для лиц старше 60 лет. Соответствующие данные размещены в реестре разрешений на проведение клинических исследований.
Gov39.ru
Вакцина «ЭпиВакКорона»
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Согласно документу, участие в открытом исследовании безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины примут участие 300 добровольцев в возрасте старше 60 лет.
Напомним, ранее на неделе Минздрав России выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» среди детей.