Вашингтон, 10 февраля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Штаты Миссури и Техас намерены подать иск против платформы по сбору средств GoFundMe из-за того, что ее руководство удалило с сайта страницу по сбору средств в поддержку протестующих дальнобойщиков Канады, требующих отменить приказ о вакцинации от COVID-19, сообщает 10 февраля Reuters.

dewdrop157 Грузовик на дороге

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«Добросовестность платформы была поставлена под вопрос после того, как она перекрыла дыхание многомиллионной кампании по сбору средств для канадского «свободного конвоя» дальнобойщиков, протестующих против приказа об обязательной вакцинации», — заявил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.

Он добавил, что решение GoFundMe свернуть кампанию по сбору средств для протестов должно встревожить всех, кто делает пожертвования на этой платформе.

Напомним, что канадские дальнобойщики объявили себя «свободным конвоем» и окружили столицу страны Оттаву в знак протеста против приказа властей об обязательной вакцинации от коронавируса. При этом 90% дальнобойщиков вакцинированы, но считают данный вопрос принципиальным.

Пример канадцев был поддержан американскими коллегами, которые, согласно информации местных СМИ, начали подготовку собственного протеста.