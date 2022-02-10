Хельсинки, 10 февраля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Закрытые в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса границы Финляндии еще как минимум месяц, до 13 марта 2022 года, не откроются для пересечения туристам из России. Об этом 10 февраля сообщает МВД Финляндии.

Alexey Ivanov Граница России и Финляндии

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии могут рассмотреть возможность открытия восточной границы страны для того, чтобы вакцинированные российские туристы могли посетить Суоми. Однако четкие сроки, когда будет рассмотрена такая возможность, пока не обозначены. Вместе с тем 10 февраля стало известно, что Финляндия официально продлила ограничения на границе с Россией до 13 марта.

«Пандемия продолжается, поэтому для сохранения возможностей системы здравоохранения до 13 марта будут продлены ограничения на въезд», — следует из опубликованного сообщения.

При этом власти Финляндии отменили требование об обязательном тесте на COVID-19, который необходимо было предоставить всем пересекающим границу с января текущего года. Необходимость предоставить признанный в ЕС сертификат о вакцинации или перенесенном коронавирусе сохранилась.