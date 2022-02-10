Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Министерство внутренней безопасности США предупредило правоохранительные органы о потенциальном протесте дальнобойщиков против приказа о вакцинации от COVID-19, который ставит под вопрос проведение Суперкубка в Лос-Анджелесе в предстоящие выходные, сообщает 10 февраля CNN.

Протест Nathan Keirn

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Министерство получило сообщения о подготовке протеста водителей грузовиков, планирующих перекрыть дороги в крупных городах США.

Предпологается, что автоколонна начнет движение в Калифорнии и к середине марта доберется до Вашингтона. Вызванные на дорогах пробки могут повлиять на проведение Суперкубка 13 февраля, а также на выступление президента США Джо Байдена в Вашингтоне 1 марта.

Напомним, что 29 января канадские дальнобойщики объявили себя «свободным конвоем» и окружили столицу страны Оттаву в знак протеста против приказа властей об обязательной вакцинации от коронавируса. При этом 90% дальнобойщиков вакцинированы, но считают данный вопрос принципиальным.

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